ويستهام يفوز على مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي

طلال الغامدي(صدى):

تعرض فريق مانشستر يونايتد لخسارة جديدة في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما تلقى هزيمته الثانية في البطولة هذا الموسم، عقب خسارته صفر / 2 أمام مضيفه ويستهام يونايتد اليوم الأحد في المرحلة السادسة للمسابقة.

وافتتح أندريه يارمولينكو التسجيل لويستهام في الدقيقة 44، وسجل آرون كريسويل يونايتد الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 84.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند ثماني نقاط في المركز الثامن مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، في حين ارتفع رصيد ويستهام، الذي حقق فوزه الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة، إلى 11 نقطة في المركز الرابع.