كلمة مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الاسمري بمناسبة اليوم الوطني

محمد السعران(صدى):

يعيش أبناء وبنات وطننا الغالي هذة الايام فرحة عارمة بمناسبة اليوم الوطني. حيث يطل علينا في كل عام مناسبة وطنية غالية تحمل في طياتها مزيجاً من مشاعر الفخر والزهو والانتماء لهذا الوطن العزيز، والتي تتمثل في ذكرى اليوم الوطني. المناسبة الخالدة التي تستمد وهجها وقوتها من العمق التاريخي لهذه الأرض المباركة التي هي أصل وأساس الحضارة الإسلامية التي انطلقت لأرجاء المعمورة. حيث وهبت البشرية مبادئ عظيمة وقيماً أصيلة ونشرت فضيلة التسامح بينهم.

في ذكرى توحيد هذه البلاد الطاهرة على يد الوالد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود -رحمه الله-، يستحضر أبناء هذا الوطن الغالي ما أفاء الله به على المملكة العربية السعودية من أمن واستقرار، وما كان ذلك ليكون لولا فضل الله -عز وجل- ثم ما خصّ به هذه الأرض من قيادة سياسية حكيمة حباها سِمَتَيّ الإخلاص والتفاني، وتتابعوا بعد مؤسسها العظيم في قيادة هذا البلد المبارك حتى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- محافظين على مكتسباته، مستعينين بالله -عز وجل- ثم بأيدي المخلصين من أبنائه حتى أصبح واجهةً سياسية و حضارية ً واقتصاديةً يشار إليها بالبنان.

في ذكرى اليوم الوطني يفخر المواطن السعودي بقيادةٍ رشيدة جمعت بين الحزم والحكمة، والأمل والرؤية، والخطوات العملية لتحقيق هذه الآمال، ليصبح الحلم حقيقة، والأمل واقعاً ملموساً ينعم به الكبير والصغير، والمواطن والمقيم. يتضح ذلك جلياً برؤية الوطن 2030 ، وبرنامج التحول الوطني الذي يسبقها 2020 بتوجيهات كريمة من لدن مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وقيادة شابة طموحة تتمثل في سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- ، والتي تمثل الانطلاقة إلى مرحلة تاريخية مهمة تؤكد على تعزيز الريادة السياسية والاقتصادية والثقافية التي يحظى بها وطننا الغالي.

ونحن نعيش ذكرى عطرة لملحمة بطولية خالدة قادها المؤسس العظيم -يرحمه الله-، فإن منظومتنا الأمنية تشهد بفضل الله تعالى، ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة ومتابعة وتوجية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -حفظه الله- جملةً من الخطط التطويرية والاستراتيجية المتسارعة سعياً إلى تعزيز الأمن الوطني وفق أحدث المعايير الدولية، بما يتماشى وتحقيق الرؤية الوطنية الطموحة، وصولاً إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة. حفظ الله قيادتنا ووطننا وشعبنا من كل مكروه وأدام الله علينا نعمه التي يعجز الحصر عن عدها، لتواصل المملكة العربية السعودية مسيرة الخير والنماء، ويبقى هذا الوطن الغالي دائماً واحة أمن وسلام إنه مجيب الدعاء.