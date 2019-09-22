عبير شمس الدين تصف أحلام بـ « البقرة » والأخيرة تلتزم الصمت

أميرة خالد(صدى):

فتح جمهور أحلام النار على الفنانة السورية عبير شمس الدين التي وصفت المطربة الإماراتية بـ ” البقرة ” .

واعتبر الجمهور أن تعليق شمس الدين تعليقًا عنصريًا ليس في محله أيًا كان الخلاف.

وقالت شمس الدين في تعليقها على أولى حلقات ” ذا فويس ” : ” بدو كأنّ لدى أحلام مشكلة مع الشباب السوريين الحلوين.. كأن ما ظبط معها ولا سوري قبل.. معقول هذا هو السبب الذي يدفعها إلى أن تقلب وجهها فيهم”، متوّجهة بعبارة غير لائقة لأحلام: ” شو هل… ” ، مستعينة بإيموجي ” البقرة “.

والتزمت الفنانة الإماراتية أحلام الصمت حتى الأن فلم تُعلق على تلك الإهانة، بينما دافع الجمهور عنها؛ خاصة أنها لم تفعل ما يستحق ذلك من وجهة نظرهم.

وتحمست أحلام كثيرًا للمشترك السوري الأول ربيع فتال، فكبست على الزرّ ووقفت له، لكنه اختار الانضمام إلى فريق الفنانة سميرة سعيد، الأمر نفسه كررته أحلام مع المشترك الثاني ربيع سلوم الذي انضم لفريق راغب علامة.