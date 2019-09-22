مرشحان على قائمة تدريب الاتحاد لتعويض سييرا

نواف السالم(صدى):

كشفت عدة مصادر عن قائمة المرشحين المؤقتين لتدريب نادي الاتحاد، بعد أنباء إقالة المدرب التشيلي لويس سييرا بعد الهزيمة أمام الهلال.

وأكدت عدة تقارير، أن قائمة المرشحين المؤقتين تضم اسمين فقط، الأول محمد أمين وهو الأقرب لشغل هذا المنصب حتى التعاقد مع مدرب أجنبي، والثاني محمد العبدلي.

وتدرس إدارة الاتحاد إقالة المدرب سييرا بعد هزيمة أمام الهلال، والتي تعد الهزيمة الثالثة للفريق على التوالي، كما أنها جمدت رصيد الفريق في جدول ترتيب دوري المحترفين عند المركز ال14 ب3 نقاط.

وخسر الاتحاد أمام ضمك في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنتيجة 2_1، كما خسر أمام الهلال في دوري أبطال آسيا بنتيجة 3_1 ليغادر البطولة.