بطل علاء الدين يكشف تعرضه للعنصرية في هوليوود

القاهرة(صدى):

أعلن الفنان العالمي مينا مسعود بطل فيلم علاء الدين، عن تعرضه للعنصرية في أمريكا، بالرغم من أن فيلمه حقق نجاحًا كبيرًا.

وأكد الفنان الكندي من أصل مصري، خلال تصريحات صحفية له، أنه عانى كثيرًا من العنصرية في أمريكا، لافتًا إلى أن الأدوار الفنية التي كانت تُعرض عليه منحصرة في الفتى العربي أو الشرق الأوسط.

وأوضح أن الهيمنة في هيولوود لذوي البشرة البيضاء أو السود من أصل أمريكي، بينما العرقيات الأخرى مثل أمريكا الجنوبية أو الشرق الأوسط أو آسيا يخوضون طريقًا صعبًا للوصول.

وقال ” حتى دوري في علاء الدين لم أكن لأحصل عليه لولا أن صناع العمل كانوا يبحثون عن وجه جديد بملامح شرق أوسطية، ورغم أنني أصبحت معروفًا بشكل أكبر لم يُعرض علي أي عمل سينمائي طوال الأشهر الثلاثة الماضية ” .

كما أشار مينا مسعود إلى أن الأجور أيضًا تختلف وليس كما يتصور البعض، لافتًا إلى أنه لم يحصل على أجر كبير في دور علاء الدين.

وعلق على مشاركته في مهرجان الجونة السينمائي بالقاهرة، معبرًا عن سعادته بالعودة إلى مصر بعد 10 سنوات، قائلًا “أتمنى تقديم عمل سينمائي مصري كل 3 سنوات، وبالطبع أريد العمل مع الزعيم عادل إمام ويسرا وأحمد السقا ” ، بينما يتمنى العمل في هوليوود مع كريستين بيل ودانيل دي لويس والمخرج مارتن سكورسيزي.