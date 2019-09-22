أب يطعن فلذة كبده بمقص بسبب « قصة شعره »

مليكة فؤاد(صدى):

شهدت المغرب واقعة قتل أب لأبنه المراهق الذي يبلغ 14 عامًا؛ بعد أن طعنه بمقص؛ إثر خلاف نشب بينهما، حول طريقة حلاقة شعره.

وفي التفاصيل حلق المراهق شعره بطريقة غير تقليدية، وعند عودته للمنزل، لم يعجب الأمر والده، والذي أبدى اعتراضه على قصة الشعر، وطالب نجله بإعادة قص شعره بطريقة عادية.

ورفض الأبن ونشب خلاف مع والده فأحضر مقصًا، حتى يحلق له شعره بالطريقة التي يريدها، وهو ما لم يتقبله الابن، فدخل في عراك معه، ليوجه الأب طعنة بالمقص، أصابت ابنه في كليته.

وبعد ذلك، لم يعط الأب اهتمامًا كبيرًا، بالجرح الذي أصاب ابنه، حيث اكتفى بمعالجته بطريقة عادية، ولكن في اليوم التالي من الإصابة دخل الابن في غيبوبة.

وتم تشخيص المراهق بإصابته بنزيف داخلي وضرر في كليته بعد تعرضها لطعنة مباشرة، حيث وضع تحت العناية المركزة، ثم فارق الحياة متأثرًا بجراحه.