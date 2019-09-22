مجموعة المغربي الطبية تعلن عن وظيفة بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مجموعة مستشفيات ومراكز مغربي عبر صفحتها الرسمية بموقع التوظيف المباشر (بيت.كوم) توفر وظيفة إدارية شاغرة، للعمل بمحافظة جدة، بمسمى (مدير التخطيط المالي Financial Planning Director)، لذوي الخبرة من حملة درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية، الاقتصاد).

وأشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، ودرجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية، الاقتصاد)، خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال التحليل المالي، شهادة مهنية في مجال المحاسبة، مثل (CMA – شهادة المحاسب الإداري المعتمد).

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