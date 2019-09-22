دخول إمام المسجد النبوي إلى المستشفى إثر وعكة صحية

نايف السالم(صدى):

دخل إمام المسجد النبوي، الشيخ الدكتور علي الحذيفي، المستشفى إثر وعكة صحية، تعرّض لها، اليوم الأحد.

ويغيب الشيخ الحذيف عن إمامة المصلين، بعد تعرُّضه لجلطة، فيما كشفت أنباء أن حالته أصبحت مستقرة.

يشار إلى أن الحيفي ولد في عام 1947 في قرية القرن المستقيم ببلد العوامر جنوب مكة المكرمة.

وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر، ثم تولى الإمامة والخطابة لفترات في مسجد قباء بالمدينة المنورة.

وعُين إمامًا وخطيبًا للمسجد النبوي في العام 1979، ومن ثم إمامًا إلى المسجد الحرام في 1981، ثم أعيد إمامًا وخطيبًا للمسجد النبوي في العام التالي حتى اليوم.