موعد حفل The Best المرتقب.. من سيكون الأفضل؟

نواف السالم(صدى):

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم بشغف حفل The Best، لمعرفة من الذي سيحصد اللقب في هذه النسخة.

وينطلق حفل The Best يوم الإثنين المقبل، في مدينة ميلانو الإيطالية، الساعة 22:30 بتوقيت أبوظبي، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، 20:30 بتوقيت القاهرة.

ويترشح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، والهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول الإنجليزي، لجائزة أفضل لاعب في العالم.

وفيما يلي قائمة الجوائز والمرشحين:

أفضل لاعب: فيرجيل فان دايك، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

أفضل حارس مرمى: أليسون باكير، إيدرسون ومارك آندريه تير شتيغن.

أفضل مدرب: بيب غوارديولا، يورغن كلوب وماوريسيو بوكيتينو.

أفضل لاعبة: لوسي برونز، أليكس مورغان وميجان رابينوي.

أفضل حارسة مرمى: كريستيان إيندلر، هيدفيج لينداهل وساري فان فينيندال.

أفضل مدرب/ مدربة سيدات: جيل إيليس، فيل نيفيل وسارينا فيجمان.

أفضل هدف (بوشكاش): ليونيل ميسي ضد ريال بيتيس، خوان كينتيرو ضد ريسينج، ودانييل زسوري أمام فيرينكفاروس.