احتفاءً بأسر الأبطال وتجديدًا للثقة والولاء..انطلاق احتفالات عسير باليوم الوطني 89

محمد بن طحيطح(صدى):

انطلقت اليوم احتفالات منطقة عسير باليوم الوطني السعودي الـ 89 ، حيث يتم الاحتفاء بأسر أبطال الحد الجنوبي، وتكريم الرواد من أصحاب الإنجازات بين أبناء منطقة عسير.

ومن المتوقع أن يحتشد في موقع الاحتفال ما يزيد عن 60 ألفًا من أهالي منطقة عسير، لمتابعة الفقرات والفعاليات غير المسبوقة، التي أعدتها اللجنة المنظمة لهذا اليوم، حيث سيكون أبناء المنطقة على موعد مع عرض عسكري مهيب، يجسد جاهزية قواتنا المسلحة ويعكس قيمة التلاحم والترابط مع الأهالي، بالإضافة لعرض جوي يقدمه 27 طياراً سعودياً من أفضل طياري العالم.

كما تتأهب عسير اليوم لتسجيل رقم قياسي عالمي باسمها، حين تصدح حناجر ما يزيد عن 60 ألفًا بصوت الوطن، من خلال المشاركة في فعالية الترديد الجماعي للنشيد الوطني. كما تشهد الفعاليات عرض فيلم بعنوان “يوم على الحد”، يستعرض محاكاة للحياة اليومية لجنودنا على الحد الجنوبي، بالإضافة إلى فيلم يسلط الضوء على صلابة وعزيمة رجال قواتنا المسلحة، من خلال مسيرة بدأت من جريرة “كدنبل” وصولاً إلى مدينة أبها، مروراً بدرب عسير التاريخي.

وسيستمتع الزوّار بمجموعة متنوعة وفريدة من الأنشطة في الفترة المسائية، تعكس وحدة الوطن وتلاحم الشعب والقيادة، وتبرز الصلابة والعزيمة والثبات وتجدد الولاء والثقة الكاملة لأبطال القوات المسلحة في الحد الجنوبي. وتحتوي الأنشطة على مسيرات شعبية، يتخللها عدد من الفقرات الفنية والترفيهية، تعكس المزيج الاستثنائي لشخصية أبناء عسير، وتترجم المشاعر الوطنية الراسخة في قلوب أطياف المجتمع السعودي كافة.