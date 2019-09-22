« أرامكو » تحذر من التصوير في مواقع الشركة

علي القحطاني(صدى):

أصدرت شركة «أرامكو»، تحذيرًا لموظفيها من رفع أو إرسال أو تبادل الصور أو مقاطع الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، أو تحديد مواقع الأعمال للمناطق المحظورة في الشركة.

وأكدت أرامكو، أنها ستتخذ الإجراءات التأذيبية الحازمة ضد غير الملتزمين بتلك التعليمات، وذلك في بيان للشركة وصفته بـ «تذكير» مؤكدة منع هذا التصرف بتاتا، إلا في حال أخذ الموافقة المطلوبة.

يأتي ذلك وفقًا لصحيفة «الشرق الأوسط»، حيث جاء الببيان بعد أيام من تعرض معمل بقيق لمعالجة النفط، التابع للشركة، لهجوم بطائرات مسيّرة مفخخة، إلى جانب هجوم آخر على منشأة نفطية في خريص، الواقعة على الطريق بين الأحساء والرياض.