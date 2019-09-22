4 مزايا تجعل « واتس آب » تطبيق المراسلة الأول

عادل الحربي(صدى):

يعتبر تطبيق ” واتس آب ” أفضل وأكثر تطبيقات المراسلة انتشارًا في الوقت الحالي، ولم يقتصر على الاستخدام العائلي فقط بل أصبح مصدر دخل للكثيرين.

ويحتوي التطبيق على العديد من المميزات التي تجعلها الأفضل على الإطلاق، ونرصدها في النقاط التالية..

– تخصيص الإشعارات..

يمنح ” واتس آب ” مستخدميه ميزة تلقي إشعارات جهات اتصال معينة وإغلاقها على البعض الآخر، سواء كانت محادثات فردية أو جماعية، وذلك من خلال النقر على ملف التعريف ثم اختيار ” الإشعارات المخصصة ” .

– رؤية جهات اتصال غير معروفة..

يمكنك ” واتس آب ” من عرض أرقام اتصال غير معروفة لديك، وذلك عن طريق النقر على ملف التعريف ثم التحقق من التفاصيل.

أما بالنسبة للمحادثات الجماعية، يمكنك الضغط لفترة طويلة حتى تظهر شاشة على شكل مربع دردشة تمكنك بسهولة رؤية التفاصيل.

آمان المحادثات..

يهتم التطبيق بإجراءات الآمان بشكل كبير، ويوفر طريقة متطورة لتأمين المحادثات وتفاصيل الحساب، وذلك عن طريق إعدادات البريد الإلكتروني من خلال الإعدادات.

مساحة التخزين..

يقوم المستخدمين باتاحة ميزة تخزين البيانات العديدة بحسابات المستخدمين، ويتم التحقق من تلك البيانات وإدارتها يدويًا، ويمكنك حذف البيانات الغير ضرورية أو التي تبادلها مع مستخدم معين.