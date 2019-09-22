استدعاء 3427 سيارة من « جلاديتور 2020 »

أميرة خالد(صدى):

استدعت صانعة السيارات الأمريكية جيب، 3427 سيارة من أيقونتها «جلاديتور» موديل 2020؛ لوجود عيوب تصنيعية خطيرة في المحول الخلفي بالسيارة.

وأوضحت جيب، أن الفترة التي تم فيها تصنيع موديلات هذه السيارات هي ما بين 15 ديسمبر 2018 و25 يناير 2019، مشيرة إلى ان المحول الخلفي لم يتم تجميعه بطريقة صحيحة وبالتالي قد يؤدي إلى توقف السيارة بشكل مفاجئ أثناء سيرها أو ينفصل عن السيارة والتسبب في حادث.

من جانبه، قال مصدر مسؤول في الشركة، إنه تقرر إيقاف مبيعات طراز جلاديتور في الأسواق الأمريكية، فيما تقوم الشركة الأمريكية باستعادة نسخ جلاديتور التي تم رصد العيوب بها بالتعاون مع إدارة السلامة الوطنية على الطرق السريعة بالولايات المتحدة.