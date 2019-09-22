حقيقة منع ملاحقة غير المحجبات

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر، حقيقة منع ملاحقة المواطنات والوافدات اللائي لا يرتدين الحجاب من قبل الجهات الأمنية.

وأكدت المصادر، أن التعميم المنسوب لوزارة الداخلية في هذا الشأن لا صحة له، إذ استخدم مصطلحات لا يتم استخدامها في التعاميم والمراسلات الرسمية الصادرة عن الوزارة.

وكان قد تم تداول تعميم يزعم منع ملاحقة المواطنات والوافدات اللائي لا يرتدين الحجاب اعتبارًا من 24 محرم، الموافق 23 سبتمبر والمصادف لليوم الوطني الـ89 للمملكة.