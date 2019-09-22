كلمة رئيس بلدية محافظة أضم بمناسبة اليوم الوطني ٨٩

حامد العمري(صدى):

يطل علينا اليوم الوطني ال٨٩ حاملاً معه ذكرى أهداها مؤسس هذا الصرح الشامخ المملكة العربية السعودية.

فهذه الذكرى هي توحيد أرجاء هذا الوطن حتى صار قمة في الشموخ ، وعلماً بارزاً على مستوى المعمورة ، ذكرى خالدة تتجدد كل عام ويتجدد معها البناء والنماء ، وتجدد معها لحمتنا الوطنية ، اليوم الوطني هو رمز من رموز محبتنا وولائنا لهذه البلاد وقادتها ، اليوم الوطني هو عشق الذكريات ومجد التحديات وأمل الطموحات .

وبهذه المناسبه يسرني ويشرفني أن أرفع باسمي ونيابة عن زملائي منسوبي بلدية محافظة أضم أسمى آيات التهاني والتبريكات لسيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين يحفظهم الله ولسمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه ولجميع الأسرة المالكة وللشعب السعودي كافة ولجنودنا المرابطين على الحدود وأدام الله هذه البلاد عزيزة شامخة ،رئيس بلدية أضم م/عمر أحمد الزهراني .