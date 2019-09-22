احذري.. لا تعطي بدائل الحليب لطفلكِ

أميرة خالد(صدى):

كشف عددٌ من الخبراء، عن خطورة إعطاء الأطفال بدائل الحليب أو منتجات الألبان، مؤكدين أنها ليست مفيدة ولا تعوض فوائد الحليب.

ووجه خبراء من مؤسسة «هيلثي درينكز هيلثي كيدز»، تحذيرًا إلى الأمهات من منح الرضع والأطفال دون سن الـ 5، حليب جوز الهند وحليب الأرز وغيرهما من بدائل الألبان النباتية.

وأشاروا إلى أن ذِكر مكونات مفيدة على عبوات بعض المنتجات البديلة مثل الفيتامينات أو المعادن، لا يعني أنها صحية ومفيدة لطفلك؛ فالجسم قد لا يمتص العناصر الموجودة في بدائل الحليب النباتية.

وأوضحوا أن بدائل الحليب النباتية قد تشكل خيارًا آمنًا للأطفال الأقل من 5 أعوام، إذا كانوا يعانون من حساسية أو عدم تحمل للحليب البقري، ولكن من الضروري استشارة الطبيب في هذا الأمر.