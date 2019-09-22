« العمل » تحدد إمكانية حذف منشأة عليها مخالفات

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه لا يمكن إلغاء ملف منشأة عليها مخالفات، إذ يتطلب الأمر عدم وجود ملاحظات على المنشأة.

وقالت الوزارة عبر « تويتر » : « إلغاء ملف المنشأة من مكتب العمل، يستلزم عدم وجود ملاحظات مسجلة على تلك المنشأة » .

وتتضمن إجراءات حذف المنشأة من مكتب العمل، الآتي: شطب النشاط من الجهة التي منحت الترخيص وإحضار خطاب يفيد بذلك مصدقًا من الغرفة التجارية أو الوكالة الشرعية.

كما تشتمل على تسوية وضع العمالة من خلال نقل الخدمة أو إصدار خروج نهائي، ومراجعة مكتب العمل وطلب تعديل حالة المنشأة إلى « غير قائمة » .

ويُشترط لحذف المنشأة، أن يكون مقدم الطلب ممثلًا معتمدًا عن المنشأة في أنظمة وزارة العمل، وعدم وجود عمالة مسجلة على المنشأة.