إهمال تناول هذه الأطعمة قد يؤدي إلى « الموت المفاجئ »

أميرة خالد(صدى):

حذر موقع طبي متخصص، من إهمال الناس تناول أطعمة معينة، ما يعرضها للإصابة بارتفاع ضغط الدم، الذي يشكل بدوره خطورة كبيرة على القلب والشرايين والكلى، ويعرض الشخص لـ السكتات القلبية أو الجلطات الدموية ما يجعله عرضة للموت المفاجئ.

وتضمنت قائمة الأطعمة التي يتجاهلها الشخص على النحو التالي: الخضروات الورقية، تضم خضروات مثل السبانخ، والخس، والملوخية، والبقدونس.

كما توفر الفاصوليا البيضاء حصة كبيرة من احتياجات الجسم اليومية من الكالسيوم والمغنسيوم والبوتاسيوم، وهي من المعادن المطلوبة لخفض ضغط الدم.

ويصلح البروكلي، من آثار ارتفاع ضغط الدم الضارة، وتضبط إيقاع سريان الدم في جسم الإنسان، كما يمكن أن يساهم تناول الحليب خالي الدسم يوميا، في تخفيض ارتفاع ضغط الدم، بمقدار يتراوح ما بين 3 إلى 5%.

كما أن إضافة زيت السمسم إلى الأطعمة والسلطات، له مفعول السحر في تخفيض ضغط الدم، لما تحتوي من مركبات الفلافونيدات، التي تعمل بصورة خاصة على تقليل نسب الكوليسترول في الدم.

ويحتوي على نسب بوتاسيوم كبيرة جدا، التي لها دور كبير في تنظيم عمل الدورة الدموية، تحتوي الشوكولاتة الداكنة الخالية من السكر، على مضادات أكسدة تخفض مستويات الكوليسترول الضار بنحو 10%.