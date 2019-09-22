بالفيديو.. عمرو يوسف: لم اتعاون فنيًا مع زوجتى لهذا السبب

القاهرة(صدى):

استضاف برنامج ” عرب وود ” الفنان عمرو يوسف وزوجته على هامش وجودهما لحضور الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

وقال عمرو أن الكثيرين يسألونه باستمرار بعد الزواج عن سبب عدم تعاونه فنيًا مع كندة، مثلما حدث في السابق.

وأكد أنه عندما يكون هناك سيناريو مناسب لهما سيتشاركان بالتأكيد، وبالتالي تأخر تكرار التعاون بينهما يرجع لعدم وجود نص فني مناسب.

وأضاف: “طول الوقت ألاقي حد يقولي أنا نفسي أنت وكندة تعملوا حاجة مع بعض.. أيوا بقى فين الحاجة دي.. السيناريو هو اللي بيحركنا.. لو حصل ولقينا هنعمله.. لو محصلش فإحنا مستنيين”.