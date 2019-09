بالفيديو.. عمرو يوسف: لم اتعاون فنيًا مع زوجتى لهذا السبب

View this post on Instagram

#عرب_وود | عمرو يوسف يوضح سبب عدم ظهوره مع زوجته كندة علوش في أعمال فنية @amryoussefofficial @kindalloush #Gff #elgounafilmfestival #elgouna #مهرجان_الجونة_السينمائي