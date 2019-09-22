توفر وظائف شاغرة ببنك أبوظبي الأول

فاطمة المالكي(صدى):

كشف بنك أبوظبي الأول، عن توفر وظائف بمجال التحصيل لحملة البكالوريوس فما فوق؛ للعمل بالبنك بمدينة الرياض، بمسمى «مسؤول تحصيل Collections Officer».

واشترط البنك، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات الإدارية، لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التحصيل لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن التقديم متاح حاليًا وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، كما يمكن معرفة المزيد من الشروط والتقديم من خلال الرابط التالي هنــــــــــــــــــــــــا

«يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة».