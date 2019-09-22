اليونيسف تعلق على فيديو تعنيف الطفلة وتطالب بوقف النشر

علي القحطاني(صدى):

علقت منظمة اليونيسف المكتب الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على فيديو تعنيف الطفلة الرضيعة الذي تبين أنه لمقيم من جنسية عربية في المملكة.

وأكدت المنظمة، أنها تابعت خلال الساعات الماضية الفيديو المفزع النتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لتعنيف الطفلة، والذي أثار غضب الكثير.

وعبرت اليونيسف من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن غضبها واستيائها الشديد من محتوى هذا الفيديو، لافتة إلى إن تربية الأطفال ترتكز على الحنان واللطف وليس على العنف.

وأوضحت أن العنف غير مقبول بأي شكل من الأشكال، ولا شيء يبرر استخدام العنف بشكل عام بما في ذلك ضد الأطفال، مشيرة إلى أنها تعول على الجهات الرسمية لأخذ الإجراءات الحازمة ضد من ظهر في هذا الفيديو.

كما حثت الدول كافة بسن قوانين رادعة ضد من يمارس التعنيف اتجاه الأطفال، مطالبة بتوفير الحماية والدعم اللازمين لكل طفل، خاصة المعرضين للعنف، بالإضافة إلى الامتناع عن إعادة نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظًا على خصوصية الطفلة.

وأعلنت شرطة الرياض، مساء أمس القبض، إلقاء القبض على مُعنف الطفلة، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير لرعاية اللازمة لأطفاله الأربعة بمن فيهم ابنته صاحبة الـ 3 أعوام التي ظهرت في الفيديو.