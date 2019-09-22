تعرّف على أعراض تلف قرص الاحتكاك

أميرة خالد(صدى):

يعتبر قرص الاحتكاك من أهم القطع الموجودة في منظومة القابض بالمركبة، فهو حلقة الوصل بين المحرك وعلبة التروس، وهناك عدة أمور تشير إلى تعرُّض هذا القرص إلى التلف.

وتشمل أعراض تلفه، الآتي: ضعف عزم السيارة عند صعود المرتفعات، وكذلك سماع صوت قوي ومزعج عند تعشيق التروس بسبب تصادمها في علبة التروس، بالأخص السرعة الخلفية، ووجود إهتزاز قوي عند بداية التحرك بالسيارة، وذلك ناجم عن إعوجاج قرص الإحتكاك

كما تتضمن الأعراض، استهلاك زائد للوقود، وارتفاع درجة حرارة المحرك في بعض الأحيان عند قطع مسافات طويلة، بالإضافة إلى وجود بثقل وصعوبة بالغة عند الضغط على دواسة الدبرياج، وعدم القدرة على تحريك السيارة نهائيا، وكذلك صدور صوت مرتفع من المحرك عند السرعات العالية أكثر من الملائم للسرعة التي تسير بها .