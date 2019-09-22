مساج لطيف وفيتامينات لإعادة النضارة إلى بشرتكِ

أميرة خالد(صدى):

يوجد عدة أسباب لمشكلة إصفرار البشرة لدى النساء، ومنها التغذية السيئة والإرهاق والضغوط النفسية، ونقص الحديد في الجسم، إضافة إلى قلة السوائل في الجسم وبطء الدورة الدموية.

وفي هذا الإطار، نوضح لكِ عددًا من النصائح لاستعادة نضارة البشرة مرة أخرى، وتتضمن: الخضوع للتحاليل المناسبة، بعد استشارة طبيب الصحة العامة؛ لمعرفة إذ كان السبب فقر الدم أو مشاكل صحية أخرى.

كما يجب عليكِ اتباع نظامًا غذائيًّا صحيًّا ومتوازنًا، يرتكز على المأكولات الغنية بالفيتامينات، و الفواكه والخضروات، وشرب كمية كافية من الماء لا تقلّ عن 8 أكواب يوميًّا.

وتشمل النصائح: ممارسة التمارين الرياضية باستمرار لتنشيط الدورة الدموية، واستخدام كريم مرطب ذات التركيبة المغذية والمناسبة لنوعية بشرتكِ يوميًّا، إضافة إلى إجراء مساج لطيف للبشرة قبل النوم.