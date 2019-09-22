حزب العمال البريطاني يطالب بعزل إليزابيث وإلغاء الملكية

لندن(صدى):

أكدت العديد من الصحف البريطانية، أن 29% من أعضاء حزب العمال البريطاني أبدوا رغبتهم في الحفاظ على النظام الملكي للبلاد.

وقالت صحيفة ” صنداي تايمز ” ، إن تم استطلاع رأي 1100 عضو من حزب العمال، ضمن الحملة التي تم إطلاقها ضد التطرف السياسي.

وأضافت أن 69% أبدوا رغبتهم في الإطاحة بحكومة المحافظين، و70% يرغبون في التخلص من الأسلحة النووية بالبلاد.

كما وافق أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع على إزالة الحدود بين الدول ومنح مزيد من الحرية للمواطنين لاختيار البلد الذين يريدون العيش بها.

وأبدى 23% مشاركتهم على اعتبار السامية مشكلة خطيرة، بالرغم من الخلاف الذي ظهر في الأسابيع الأخيرة داخل الحزب، بسبب تعليقات زعيمه جيرمي كوربين.