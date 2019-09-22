العنزي: علمنا ابنائنا ان الوطن سيبقى شامخا

بدر الحارثي(صدى):

اعرب المتحدث الرسمي باسم السفارة السعودية لدى الاردن عبدالسلام العنزي عن بالغ سعادته وفرحته بمناسبة العيد الوطني ال 89 لبلاده

وكتب العنزي عبر حسابه في تغريده على “تويتر”: “علمنا أبناءنا أن الوطن أغلى ما نملك، علمنا أبناءنا أن الوطن حب لا يضاهى، علمنا أبناءنا أن الوطن أمانة في أعناقهم، علمنا أبناءنا أن الوطن سيبقى شامخاً”.

وأضاف العنزي في تغريدته “علمناهم فسبقونا بحب الوطن وقيادته الرشيدة”.

واحتفلت سفارة المملكة العربية السعودية في عمان السبت، بمناسبة اليوم الوطني السعودي ال 89.

وتزين مبنى السفارة في الأردن بصورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وبالعلم السعودي.

وأطلقت السفارة الألعاب النارية من داخل مبناها ابتهاجا وفرحا وسرورا بهذه المناسبة العزيزة.