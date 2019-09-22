نجم السيتي الشاب يطلب الرحيل بعد تجاهل جوارديولا

نواف السالم(صدى):

أعلن فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن رغبته في الرحيل عن الفريق، فيما أكدت تقارير صحفية أنه طلب من النادي الرحيل خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأوضحت التقارير، أن اللاعب يشعر بتجاهل المدرب بيب جوارديولا له، إذ أنه لم يظهر سوى في 13 دقيقة فقط من مباريات بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وأفادت التقارير، بأن اللاعب يخشى أن يكون ابتعاده عن المباريات في مانشستر سيتي عائقًا للاستمرار في تمثيل منتخب بلاده في المستقبل.

وكان إبراهيم دياز، قد رحل عن الفريق في يناير الماضي، لنفس السبب، وانضم لصفوف ريال مدريد.