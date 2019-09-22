صحة حفر الباطن تنظم 11 ركن توعوي ضمن فعاليات اليوم الوطني

رشيدة المطيري(صدى):

تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني السعودي 89 بحفرالباطن الذي انطلق يوم الخميس “تحت شعار “همة حتى القمة” أقامت صحة حفرالباطن بمقر الاحتفال يمنتزه الملك سلمان عدد من الأركان التوعوية والكشفية المتنوعة التي تستهدف الجميع حيث وصل عدد المستفيدين من الأركان إلى 1,147 مستفيد

وتضمنت الأركان 11 ركن أبرزها العناية بصحة الفم والأسنان- وركن الرعاية المنزلية، ركن السكري، ركن الصحة المدرسية، ركن العلاج الطبيعي، ركن صحة العين، ركن الإسعافات الأولية، ركن الربو، ركن التغذية السليمة، ركن صحة المرأة والطفل، إضافة لركن خاص بالتبرع بالدم الذي استقبل 48 متبرعاً بعد تجهيز العربة المتخصصة بالتبرع بالدم

كما تزينت مديرية الشؤون الصحية ومستشفيات حفرالباطن باللون الأخضر وصور القيادة وأعلام الوطن في أسوارها الخارجية وفي داخلها والتي تعزز مفهوم وقيمة الانتماء لهذا الوطن الغالي في ظل قيادته الرشيدة أعزها الله.