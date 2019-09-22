نائب أمير منطقة الرياض : في يوم الوطن نستشعر ما تحظى به بلادنا من مكانة دولياً وإسلامياً وعربياً

رشيدة المطيري(صدى):

رفع الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية.

وقال سموه في كلمة بهذه المناسبة :” تحل علينا في الرابع والعشرين من الشهر المحرم للعام 1441هـ / 23 سبتمبر 2019م مناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 89 وتمثل هذه المناسبة العزيزة والغالية التاريخ المجيد لتوحيد هذا الصرح الشامخ وتوحيد الكلمة والصف على منهج ودستور قائم على كتاب الله عز وجل ، وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ، بأيدي الرجال المخلصين تحت قيادة حكيمة و شخصية عظيمة في الحنكة والمقام للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود – رحمه الله – فتحققت على أيديهم راية التوحيد وتبدل معهم بعون الله الخوف إلى أمن وسكينة والشدة إلى رخاء ونهضة وسار على هذا النهج القويم أبناؤه الملوك البررة – رحمهم الله – حتى هذا العهد الميمون عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وعضده الأمين سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – “.

وأضاف سمو نائب أمير منطقة الرياض :” إننا نستشعر في هذه المناسبة ما تحظى به بلادنا من مكانة في أعلى المستويات الدولية والإسلامية والعربية ودورها الفاعل لقضايا السلم وتحقيق الأمن للبشرية وما شرفها الله سبحانه وتعالى من خدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهم فسخرت كافة الإمكانات والقدرات اعتزازاً منها بهذه الخدمة الجليلة ” .

وأكد سموه ، اليوم بالطموح العالي والسعي المتواصل برؤية حكيمة ومتطلعة ” المملكة 2030 ” لاقتصاد وطني شامل ومستدام ونهضة وطنية شاملة يقودها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو سيدي ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وقد حظيت منطقة الرياض من عطائها في مشروعات تنموية متنوعة كبرى واهتمام كبير ومتابعة مباشرة يستشعرها كل مواطن ومقيم .

وسأل سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن ، الله العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن شامخًا بقيادته وعزيزًا بشعبه وعظيمًا بمكانته قبلة للإسلام والمسلمين وأن يديم علينا الأمن والأمان في ظل هذه القيادة الحكيمة .