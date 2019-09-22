«الجبير» يوجه رسالة شديدة اللهجة لإيران

الرياض(صدى):

وجه عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم الأحد، رسالة قوية إلى إيران بشأن الهجمات الأخيرة على محطتي أرامكو في 14 سبتمبر.

وأكد «الجبير» في تصريحات لقناة CNN، إنه إذا كشف التحقيق أن الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط أرامكو انطلق من أراضٍ إيرانية فسوف تعتبر المملكة ذلك عملًا حربيًا.

وأوضح أن المملكة تنتظر نتائج تحقيق دعت محققين دوليين للمشاركة فيه بشأن الهجوم الذي تسبب في بداية الأمر في انخفاض إنتاج المملكة النفطي إلى النصف.

وقال «إذا واصلوا هذا المسار، فإنهم يخاطرون باحتمال القيام بعمل عسكري، ولكن لا أحد يريد الحرب، الجميع يريدون حل ذلك سلميًا، ويتعين أن يكون الهدف هو القضاء على سياسات إيران العدوانية».

واستكمل «التساهل مع إيران لا يجدي. محاولة إنشاء نظام مالي موازٍ هو تساهل، محاولة منحهم خطاً ائتمانياً هو تساهل، هذا يقوّي شوكتهم».

وأعلنت المملكة في وقت سابق، رفضها إعلان ميليشيا الحوثي التابعة لإيران مسؤوليتها عن الهجوم، فيما توجه واشنطن أصابع الاتهام إلى إيران بينما تنفي الأخيرة علاقتها بهذا الأمر.