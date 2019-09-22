توفر وظائف شاغرة بشركة ” شلمبرجير “

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” شلمبرجير ” عن توفر وظائف شاغرة بالشركة، وفقًا للمسميات والتفاصيل التالية:

* ميكانيكي

– راتب ١٢٠٠٠ ريال شامل البدلات.

* مهندس مساحات وتخطيط

– راتب 14000 ريال شامل البدلات.

* فني مختبر

– راتب ۱۷۰۰۰ ريال شامل البدلات.

* موظف أمن

– راتب ٦٠٠٠ ريال.

* سائق خصوصی.

– راتب 2500 ريال.

* سائق عمومی.

– راتب 6500 ريال.

* عامل.

– رواتب تبدا ۵۰۰۰ ریال.

وأشارت الشركة إلى أن الطعام والسكن والمواصلات مؤمن العمل في منطقة الشرقية.

ودعت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التواصل معها عبر الأرقام التالية:

0561569996

0503804756