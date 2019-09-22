توفر وظائف شاغرة بشركة ” شلمبرجير “
أعلنت شركة ” شلمبرجير ” عن توفر وظائف شاغرة بالشركة، وفقًا للمسميات والتفاصيل التالية:
* ميكانيكي
– راتب ١٢٠٠٠ ريال شامل البدلات.
* مهندس مساحات وتخطيط
– راتب 14000 ريال شامل البدلات.
* فني مختبر
– راتب ۱۷۰۰۰ ريال شامل البدلات.
* موظف أمن
– راتب ٦٠٠٠ ريال.
* سائق خصوصی.
– راتب 2500 ريال.
* سائق عمومی.
– راتب 6500 ريال.
* عامل.
– رواتب تبدا ۵۰۰۰ ریال.
وأشارت الشركة إلى أن الطعام والسكن والمواصلات مؤمن العمل في منطقة الشرقية.
ودعت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التواصل معها عبر الأرقام التالية:
0561569996
0503804756
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