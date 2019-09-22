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    سبتمبر

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توفر وظائف شاغرة بشركة ” شلمبرجير “

توفر وظائف شاغرة بشركة ” شلمبرجير “
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” شلمبرجير ” عن توفر وظائف شاغرة بالشركة، وفقًا للمسميات والتفاصيل التالية:

* ميكانيكي
– راتب ١٢٠٠٠ ريال شامل البدلات.

* مهندس مساحات وتخطيط
– راتب 14000 ريال شامل البدلات.

* فني مختبر
– راتب ۱۷۰۰۰ ريال شامل البدلات.

* موظف أمن
– راتب ٦٠٠٠ ريال.

* سائق خصوصی.
– راتب 2500 ريال.

* سائق عمومی.
– راتب 6500 ريال.

* عامل.
– رواتب تبدا ۵۰۰۰ ریال.

وأشارت الشركة إلى أن الطعام والسكن والمواصلات مؤمن العمل في منطقة الشرقية.

ودعت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التواصل معها عبر الأرقام التالية:

0561569996
0503804756


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