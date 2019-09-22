تشافي يرغب في تدريب برشلونة.. هل تلقى عرضًا؟

طلال الغامدي(صدى):

كشف مدرب السد القطري ونجم نادي برشلونة السابق تشافي هيرنانديز عن رغبته في تدريب برشلونة بالطبع.

وقال تشافي في حوار صحفي مع صحيفة ” آرا “ الكتالونية عن العودة إلى برشلونة من جديد: “لدي شعور بأن الناس ينتظرون الكثير مني، فأنا أحب أن ينظروا إلي في قيادة مستقبلهم، ولكن من ناحية أخرى سيكون أمر العودة صعبًا، ولكن لدي شغف كبير لذلك “.

وعن تلقيه عرض من برشلونة أوضح: ” حتى الآن لم أتلقَ أي عرض، لكن قبل 3 سنوات تحدث معي بيب سيغورا، وقلت له إن الأمر مبكر.. بالطبع أريد أن أكون ضمن مُستقبل برشلونة “.

وفيما يتعلق برأيه في فالفيردي قال : ” عندما رحل نيمار عرف فالفيردي كيفية ضبط الفريق، وجعله يواصل السيطرة في المباريات، على الرغم من أنه فعل ذلك بطريقة مختلفة عما كنا نفعله نحن في السابق. ولقد أعلن اللاعبون أنفسهم علنًا أنهم يعملون بشكل جيد مع فالفيردي، فسواء فاز أو خسر لا أحد يستطيع القول إن الفريق ليس معه ويسانده، بالإضافة إلى إدارة النادي “.

ولفت إلى أن البرسا في حاجة إلى ضم لاعب مثل البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأوضح : ” برشلونة يحتاج لاعبين في الخارج أي على الأجنحة، ومع عدم توازن عندما يتعلق الأمر بلاعب ضد لاعب، ونيمار هو الأفضل لذلك، ولن أتحدث عن جوانب أخرى في نيمار، ولكن على المستوى الرياضي كان جيدًا بشكل كبير “.