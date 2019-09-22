نهائيًا.. حبس مطربة « عندي الظروف » بتهمة ممارسة الدعارة

القاهرة(صدى):

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الأحد، حكمًا نهائيًا بحبس المطربة شيما بطلة كليب ” عندي ظروف ” وباقي المتهمين لمدة 3 سنوات، وذلك على خلفية تورطهم في قضية ممارسة الدعارة وترويج المخدرات.

وكانت تحقيقات النيابة كشفت عن تورط المطربة شيما و7 فتيات في ممارسة أعمال الدعارة وترويج المخدرات، بالتعاون مع 4 شباب آخرين من العاملين بالكافيه.

ورفضت المحكمة اليوم الاستئناف المقدم من المطربة ” شيما “ و11 فتاة أخرى على حكم حبسهم 3 سنوات.

كما قضت بالحبس مددًا تتراوح ما بين سنة لـ3 سنوات لـ9 شباب من المتهمين العاملين والمسؤولين في الكافيه الذي شهد الواقعة.

يذكر أنه تم القبض مسبقًا على شيما في 2017 بتهمة إثارة الغرائز الجنسية في كليب ” عندي ظروف “ ، وقضت المحكمة بحبسها لمدة عام، إلا أنها خرجت عقب قضائها نصف المدة في يونيو.