«  البيئة » تحتفي باليوم الوطني بالقوارب البحرية في ضباء

عادل الحربي(صدى):

احتفى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ضباء مع صيادي المحافظة باليوم الوطني ال 89 من خلال تنظيم فعالية التشكيل البحري بالقوارب لإسم ( الملك و ولي العهد) حفظهما الله بخليج ضباء.

ويعد ذلك الاحتفال تعبيرا عن الولاء للقيادة الرشيدة وحباً لهذا الوطن الغالي على قلوبهم وفرحةً بهذه المناسبة الغالية في عامها التاسع والثمانون.

ووجه مدير مكتب الوزارة بمحافظة ضباء نيابة عن المشاركين من المكتب والصيادين الشكر والتقدير لسعادة لمحافظ ضباء الأستاذ محمود الحربي لترحيبه وتشجيعه لهذه المشاركة من المكتب والصيادين وكذلك الشكر لبلدية المحافظة التي قامت بدورها بتسهيل تنفيذ هذه الفعالية في مياه البحر.