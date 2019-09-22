تعقيم وتطهير 89 مسجدا في مكة والمدينة احتفالا باليوم الوطني

نايف السالم(صدى):

أعلنت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، إطلاق مبادرة تعقيم وتطهير 89 مسجدًا بالتعاون مع جمعية العناية بمساجد الطرق بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الجمعية أن المبادرة المقدمة برعاية مجموعة ميكروسيف العالمية المختصة بمنتجات النظافة ومكافحة البكتيريا؛ بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ89 للمملكة.

ومن جانبه، أكد مساعد بن عبدالله العيسى عضو اللجنة الاستشارية بمنطقة مكة المكرمة، أن المبادرة تهدف إلى تعقيم وتطهير 89 مسجدًا في مكة والمدينة المنورة خلال فترة الاحتفال باليوم الوطني الـ89 من خلال منتج ميكروسيف للتعقيم والتطهير.

جمعية العناية بمساجد الطرق، هي جمعية أهلية غير ربحية تعمل بترخيص من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما أنها مبادرة مجتمعية يقوم عليها مجموعة من أبناء المملكة، وتمكنت من بناء 16 مسجدًا بخلاف 14 آخرى تحت الترسية.