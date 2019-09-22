مالك الناقلة البريطانية المحتجزة لدى إيران يكشف عن موعد الإفراج عنها

طهران(صدى):

كشف إريك هانيل الرئيس التنفيذي للشركة السويدية المالكة للناقلة ” ستينا إمبيرو ” ، التي ترفع علم بريطانيا وتحتجزها طهران، منذ 19 يوليو الماضي، عن توقعاته بموعد الإفراج عنها.

وأوضح هانيل إنّه تلقى معلومات باحتمال الإفراج عنها، اليوم الأحد: ” تلقينا معلومات صباح اليوم بأنهم سيفرجون عن السفينة ستينا إمبيرو، على ما يبدو في غضون ساعات. لذلك نفهم أنه تم اتخاذ القرار السياسي للإفراج عنها ” .

وكانت إيران قد احتجزت الناقلة؛ بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية قبالة سواحل منطقة جبل طارق، قبل أن تفرج عنها سلطات المنطقة.