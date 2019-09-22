حقيقة لقاء ترامب بمسؤولين إيرانيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة

واشنطن(صدى):

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الأحد، أنه لا خطط لديه للقاء مسؤولين إيرانيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وانتشرت أنباء مؤخراً عن إمكانية عقد لقاء بين الرئيس ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع، إلا أنه لم يتم التأكيد على أي من تلك الأنباء.

يذكر أن ترامب أعلن، الجمعة، عن فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني، وصندوق التنمية الوطني. وأكد أنه الذي سيقرر توقيت ضرب إيران.

ولفت ترمب إلي أن العقوبات المفروضة على إيران هي الأقسى على الإطلاق.