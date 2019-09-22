تحذير للشباب من المنشطات الجنسية.. خطر يهدد حياتكم

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أشارت دراسة طبية على بعض مرضى الأزمات القلبية في الفئة العمرية للشباب إلى تزايد زيادة في حالات الأزمات القلبية في السن الصغير، بسبب استعمال المنشطات الجنسية.

وباتت المنشطات الجنسية تؤدي إلى الكثير من الأزمات القلبية وأحيانا الي الموت، وخاصة عند مرضى القلب والسمنة المفرطة وغالبا المنشطات التى تحتوى على مادة السيلدينافيل وتادالافيل.

وأبان أطباء أن الإفراط في تناول المنشطات الجنسية قد يؤدي إلى أزمة قلبية، وخاصة لتعدد الاستخدام الخاطئ ودون استشارة طبيب متخصص.