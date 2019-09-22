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شاب يقتل شقيقه ويلقي بجثته من الشرفة لسبب غريب

شاب يقتل شقيقه ويلقي بجثته من الشرفة لسبب غريب
الخرطوم(صدى):

شهدت أحد أحياء القاهرة جريمة مروعة لشاب سوداني الجنسية على يد شقيقه وصديقهما بسبب إتلاف الضحية لجوال شقيقه .

وفي التفاصيل ، فقد عثرت الشرطة المصرية على جثة الضحية ملقاه من الطابق الخامس ، حيث إدعى شقيقه في بداية الأمر أن الضحية اختل توازنه وسقط قتيلاً .

بينما أكد الفحوصات وجود آثار كدمات بجسد القتيل ما أثار الشبهة الجنائية ، وبمحاصرة شقيق المجني عليه اعترف بأنه تشاجر مع شقيقه بسبب إتلافه لهاتفه الجوال ورفضه إصلاحه لمروره بأزمة مالية وهو ما أثار غضبه .

وتطور المشاجرة إلى استعانة الجاني بصديقه وضرب المجني عليه حتى لفظ أنفاسه الاخيره ، ثم قاما بإلقاء جثته وإدعاء إختلال توازنه .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 82864 ] نشر منذ 6 دقائق

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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