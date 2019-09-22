‏إيداع دعم الحقيبة والزي المدرسي في حسابات مستفيدي الضمان

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، صباح اليوم الأحد، عن إيداع دعم الحقيبة والزي المدرسي في حسابات المشمولين في البرنامج من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي الذين لا تصرف لأبنائهم إعانة من برنامج تكافل.

ويمثل المبلغ استحقاقات البرنامج عن الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 1441 هـ؛ بينما يعد برنامج المساعدات النقدية لأجل الحقيبة والزي المدرسي، أحد البرامج المساندة لأرباب الأسر من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، لتمكينهم من شراء مستلزمات أبنائهم الدراسية.