مايكروسوفت تطلق تحديثات أمنية جديدة لـ «ويندوز 7»

وكالات(صدى):

كشفت شركة مايكروسوفت الأمريكية، عن إطلاق مجموعة من التحديثات الأمنية الجديدة لنظام تشغيل «ويندوز 7» التي يمكنها أن تحسم مصير دول.

وأكدت مايكروسوفت، أنها طرحت تحديثات أمنية على نظم التصويت المجانية التي تعمل عبر نظام تشغيل ويندوز 10، فيما بدأت الكثير من الدول في اعتماد نظام التصويت الإلكترونية التي تعتمد على نظام تشغيل ويندوز 7.

وطرحت الشركة هذه التحديثات كجزء من برنامج الدفاع عن الديمقراطية لزيادة نسبة الأمان الموضوعة في تلك النظم؛ تحسبًا لأي عمليات اختراق.

ومن جانبه، قال توم بريت نائب رئيس أمن العملاء والثقة في مايكروسوفت «هذا التحديث يأتي كجزء من برنامج الدفاع عن الديمقراطية، التي تتبعه الشركة للحفاظ على أمن نظم التصويت الإلكترونية الخاصة بنا».

وأضاف «نعلم أن عام 2020، سيشهد عددًا كبيرًا من الانتخابات في دول عديدة حول العالم؛ لذلك من المهم أن تظل أدوات التصويت الإلكترونية المعتمدة على ويندوز 7، مؤمّنة بصورة كاملة».