منها شرب الماء بكثرة.. 7 معلومات خاطئة عن التخسيس

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أكد أطباء عدم صحة بعض المعتقدات السائدة حول إنقاص الوزن والتي يروج لها الكثيرون ، وتأتي غالباً بنتائج عكسية ، وذلك على النحو التالي :

1- خرافة مسؤولية الجينات الوراثية عن الوزن : فالحقيقة أن الوزن صفة مكتسبة من نمط الحياة والغذاء ولا يمكن إطلاقاً أن نلقي اللوم علي الجينات .

2- مشروبات الدايت : فقد توصلت أبحاث إلى خداعها للمستهلكين وإحتوائها على نسبة عالية من السكر .

3- الإفراط في شرب الماء : فالحقيقة أنه غير فعال مادام الماء زائداً عن حاجة الجسم ، وفاعليته تنحصر في الشعور بالشبع مع تناوله قبل الوجبات .

4- منع الدهون يفقد الوزن : والصحيح أن الدهون وحدها لا تسبب شحوم الجسم وإنما يتمثل الخطر عند إلتحامها بالنشويات كالأرز والخبز ونحو ذلك .

5- الحمية منخفضة الكربوهيدرات : تعتبر خرافة لأن مفعولها قصير ، ولأن الجسم يحتاج إلى النشويات بنسبة معتدلة وإلا تحدث آثار سلبية .

6- تناول المكملات الغذائية : فعلى خلاف ما يُقال ، تتسبب المكملات كثيراً في زيادة الوزن حال عدم ممارسة الرياضة معها وتأثيرها مع الرياضة أيضاً محدود للغاية ,

7- ممارسة الرياضة على معدة خاوية : فهي معلومة خاطئة لأنها تجهد الجسم وتجعله يقبل على الطعام بنهم ، والأفضل تناول وجبة خفيفة قبل الرياضة بنصف ساعة .