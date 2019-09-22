الإخفاء والكتم.. تغييرات جذرية في واتساب الجديد

وكالات(صدى):

أجرى تطبيق “واتسآب” تحديثات جديدة على نظامي تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس”، والتي حملت تغييرات جذرية غير مسبوقة للمستخدمين.

وشملت التحديثات الجديدة 3 ميزات رئيسية، ستغير بصورة كبيرة من طريقة التعامل مع “واتسآب”، ومن أبرز تلك الميزات أولا..كتم الصوت الخفي: يمكن لمستخدمي واتسآب كتم كافة الأصوات الخاصة بالإشعارات للتحديثات الخاصة بـ”الحالة” أو الرسائل، التي سبق وكتمها المستخدم.

ويمكن إلغاء حالة الكتم والعودة إلى تشغيل ميزة “الصوت” والإشعارات من جديدة، عن طريق النقر على زر “السهم لأسفل”.

ثانيا.. نمحاذاة الصور:أضاف “واتسآب” مؤشر جديدة للمحاذاة بين الصور والرموز التعبيرية والملصقات والنصوص، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والصور المتحركة بصيغة “GIF”.

​واستعارت “واتسآب” تلك الميزة الجديدة من “إنستغرام” لمحاذاة الأشياء، بحيث تبدو جيدة عند نشر التدوينة مع صور أو وسائط أخرى.

ثالثا.. إصلاح أخطاء: يصلح تطبيق “واتسآب” عدد كبير من الأخطاء المرتبطة بنظام تشغيل “آي أو إس 13″، والمتعلقة بلوحة المفاتيح وخدمة التخزين السحابي “آي كلاود” والرسوم المتحركة.

رابعا.. ميزات إضافية:كما يضيف “واتسآب” ميزات أخرى جديدة كان سبق واختبرتها لفترة طويلة سابقة، مثل خاصية “دارك مود” وميزة “بوميرانج”.