نجوم برشلونة تحت المقصلة وفالفيردي على باب الخروج

ماجد محمد(صدى):

يواجه مدرب برشلونة إرنيستو فالفيردي هجوم كبير بعد السقوط الكارثي كما وصفته الصحافة الإسبانية أمام غرناطة بهدفين نظيفين بالجولة الخامسة من الليجا .

وشنت الصحف الإسبانية حملة تنذر برحيل فالفيردي عن البارسا حال عدم تصحيح المسار ، حيث كانت إنطلاقة برشلونة هي الأسوء في الليجا منذ 15 عام ، كما خسر 5 مباريات متتالية خارج أرضه بالمسابقة المحلية لأول مرة منذ 11 عام .

وأكدت الصحف أن عودة ليونيل ميسي لن تنقذ الفريق بمفردها ، وأن فالفيردي يواجه معضلة غياب التركيز عن أغلب اللاعبين وضعف الهجوم .

كما أكدت أن تلك الخسارة تعد الفشل الرابع لفالفيردي ، حيث خسرسابقاً أمام روما بدوري الأبطال ، ثم أمام ليفربول ، ثم فالنيسيا بنهائي كأس ملك إسبانيا .