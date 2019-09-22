ابتهاجا باليوم الوطني..عرض فرسان الخمرة على شاطئ السيف

حسن الزهراني (صدى):

تحت شعار لمسة وفاء للملك عبد العزيز رحمه الله وجه مكتب أحياء الخمرة والقرينية الدعوة لحضور الاحتفال باليوم الوطني 89 والذي سيقام في شاطئ السيف بالكورنيش الجنوبي جنوب محافظة جدة يوم غدا الاثنين١٤٤٠/١/٢٤ه‍‍ في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً .

ومشاهدة عرض فرسان الخمرة في تمثيل شخصية الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وجنوده لتخليد ذكرى مؤسس هذه الدولة رحمه الله بمشاركة اكثر من ٨٠ فارسا وعزف للسلام الملكي بمشاركة الحضور كما وجه المكتب الدعوة للحضور لاحتفالات أمانة محافظة جدة في شاطئ السيف بعد مغرب غدا الاثنين الحفل الذي يتخلله عدداًمن الفعاليات مثل الفلكور الشعبي واوبريت وطني وكذلك عرض النافورة الراقصة