المسند: نهاية فصل الصيف ودخول الخريف غدا

نايف السالم(صدى):

أعلن الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، أن اليوم الأحد، هو آخر يوم في السنة الهجرية الشمسية.

وأوضح «المسند» على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن اليوم يوافق 31 السنبلة 1398 هجري شمسي «هـ.ش» وهو آخر يوم في السنة الهجرية الشمسية.

وأضاف أن غدًا يوافق ذكرى اليوم الوطني الـ89، وأيضًا يدخل فصل الربيع في نصف الكرة الجنوبي مودعيين فصل الشتاء، بينما يدخل فصل الخريف في نصف الكرة الشمالي مودعين الصيف.

وأكد «المسند» أن غدًا اليوم الأول من فصل الخريف وطوله 90 يومًا، ويستمر حتى 21 ديسمبر، لافتًا إلى أن فصل الخريف له ثلاثة أبراج «الميزان، العقرب، والقوس»، وله 7 منازل «الزبرة، الصرفة، العواء، السماك، الغفر، الزبانا، والإكليل».