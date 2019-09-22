كلمة مفتي المملكة بمناسة اليوم الوطني الـ 89

نايف السالم(صدى):

وجه سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ، كلمة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 89 .

وأكد سماحته ، أن الترابط والتلاحم القوي بين ولاة الأمر والشعب السعودي وإلتفافهم حولهم بما يخدم المملكة ويرفع من شأنها ويحقق الأمن لها هو صمام الأمان لإستقرار المملكة وإزدهارها على كافة الأصعدة .

كما أكد سماحته أنه منذ أن تأسست المملكة على يد الملك عبد العزيز –رحمه الله – وإلى يومنا هذا فإنها تتمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وتعلي عقيدة التوحيد وتطبيق الشريعة ما جعل أسس الحكم متينة لا يزلزلها أي من الأحداث الجسام .

وتطرق سماحته إلى إهتمام قادة المملكة بدعم ورعاية الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ، ونشر بيوت الله في كافة الربوع تفتح أبوابها للقاصدين من كل مكان ، فضلاً عن التطور المجتمعي والعلمي والإهتمام بالمنشآت وتوفير الحياة الكريمة ، داعياً الله تعالى بأن يحفظ هذه البلاد ويرد عنها كيد الأعداء والمتربصين .