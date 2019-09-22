بايرليفركوزن يحدد سعر بيع هافيرتز 

طلال الغامدي(صدى):

حدد نادي بايرليفركوزن الألماني سعر بيع جوهرته الشابة، كاي هافيرتز، بقيمة 90 مليون جنيه إسترليني.

وتسعى أندية ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد للتعاقد مع هافيرتز، البالغ من العمر 20 عاماً، بالإضافة إلى وجود اهتمام بالنجم الشاب من نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

ومن المقرر أن عقد هافيرتز ينتهي مع ليفركوزن في صيف 2022، مما يجعل اللاعب كنزاً استثمارياً للنادي الألماني، الذي لا يرفض بيع اللاعب، ولكنه يريد الحصول على أكبر مكسب مادي من الصفقة.

وكان هافيرتز أحرز 17 هدفاً في الدوري الألماني، الموسم الماضي، بالإضافة إلى هدف خلال مباريات الموسم الحالي.