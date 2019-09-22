«مدينة الفرح».. بلدية فرنسية تمنع سماع الأغاني الحزينة

باريس(صدى):

ألزم فريدى ريفو، رئيس بلدية ” إيسار-ان-بوكاج ” وهى مدينة صغيرة فى فرنسا، السكان أن يكونوا سعداء’ لمدة أسبوع كامل، بمناسبة مهرجان ” مدينة الفرح “؛ حيث منع الموسيقى الحزينة والكتب التى تحتوى على نهايات غير سعيدة، والأفلام المآساوية المشاهد.

وكشف فريدى ريفو رئيس البلدية البالغ عدد سكانها 9 آلاف نسمة، ” مرسوما بلديا رسميا ” ينفذ فى الفترة من 5 إلى 11 أكتوبر، حيث تشهد المدينة الدورة الأولى من مهرجان موسيقى يحمل ‘ ‘مدينة الفرح ”.

وأوضح أنه بسبب سرعة انتشار شعور الحزن وأضراره المدمرة على نفسية المواطن، والاحتمال الكبير للتعرض للمزاج العكر مع حلول الخريف وتراجع أشعة الشمس، أطلب منع دخول أي شخص قد يشكل عائقا أمام التعبير عن الفرح.