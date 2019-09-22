مدرب مانشستر يونايتد يوضح مصير بوغبا

ماجد محمد(صدى):

أوضح النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الأحد، مصير النجم الفرنسي بول بوغبا، في ظل رغبة ريال مدريد الإسباني للحصول على خدماته.

وأكد سولشاير، إن بوغبا لن يرحل عن مانشستر يونايتد خلال الموسم الجاري، ردًّا على تقارير أشارت إلى رغبة ريال مدريد في التعاقد مع اللاعب الفرنسي الدولي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد تعثر ضمه في الميركاتو الصيفي الأخير.

وعلق سولشاير ساخرًا من محاولات ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز لضم بوغبا: ” أنا لا أستمع إلى رئيس ريال مدريد، ولست قلقًا على الإطلاق من مستقبل بوغبا، هو لن يرحل إلى أي مكان، لأنه سعيد معنا ونحن نريد بقاءَه ولن نفرط فيه ” .