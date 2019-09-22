بعد وفاة مشجعة.. السماح للجنس الناعم بدخول الملاعب الرياضية في إيران 

نواف السالم(صدى):

سمحت السلطات الإيرانية للنساء بحضور مباراة بتصفيات كأس العالم في طهران الشهر المقبل.

ومن جانبه، قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” : ” نحتاج إلى الحضور النسائي في المدرجات ويجب أن نشجع ذلك بطريقة محترمة وقوية ولا يمكن الانتظار لمزيد من الوقت “.

ولفت إنفانتينو: ” حصلنا على تأكيد بأنه سيسمح للنساء بدخول الاستاد في المباراة الدولية القادمة لإيران ” ، موضحا: ” هذا أمر مهم جدا ولم يحدث (في إيران) منذ 40 عاما مع استثناءات قليلة ومن المهم الانتقال إلى مرحلة جديدة “.

وكانت مشجعة إيرانية توفيت هذا الشهر بعدما أشعلت النار في نفسها احتجاجا على اعتقالها بسبب حضور مباراة كرة قدم.